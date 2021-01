Covid-19: sākta pārbaude par iespējamiem pārkāpumiem pansionātā Krustpils novadā

Tāpat tikusi pieprasīta informācija arī no Slimību profilakses un kontroles centra ar "Jaunāmuiža" darbiniekiem, kuriem novembrī un decembrī piešķirts Covid-19 inficēto vai kontaktpersonu statuss.

"Jaunāmuiža" vadība norādīja, ka arī klienti nepieciešamības gadījumā tika testēti. Ciemiņu apmeklējumi tiekot liegti, tikai vasarā pēc pieraksta varēja apmeklēt savu radinieku. Savukārt jauni klienti iestādē neesot uzņemti jau no 13.novembra. Paciņas tikai oriģinālajos veikala iepakojumos no klientu radiem tiekot pieņemtas, tās tiek dezinficēti no ārpuses.