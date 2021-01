Noslēdzas pirmais brīvdienu komandantstundas periods

Ministru kabinets pagājušajā nedēļā bija lēmis no 30.decembra Latvijā ieviest komandantstundu, kas bija spēkā Jaungada svētku laikā, kā arī tiem sekojošajā nedēļas nogalē. Iedzīvotājiem bija jāatrodas savās mājvietās laikā no plkst.22 līdz 5, savukārt no tām atļauts iziet vien atsevišķos izņēmuma gadījumos. Tāda pati kārtība paredzēta arī gaidāmajā nedēļas nogalē - 8. un 9.janvārī.