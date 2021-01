Valdībā diskutēts par komandantstundas noteikšanu katru dienu

Līdz ar to tika nolemts koncentrēties uz aizliegumu atstāt dzīvesvietu, izņemot specifiskos gadījumos, aizvadītajās svētku brīvdienās un šajā nedēļas nogalē.

Balstoties uz to, valdība šodien konceptuāli vienojusies līdz 25.janvārim pagarināt valstī noteiktos ierobežojumus, bet konkrēti lēmumi tiks pieņemti valdības sēdē ceturtdien.

Ministru kabinets iepriekš bija lēmis no 30.decembra Latvijā ieviest komandantstundu, kas bija spēkā Jaungada svētku laikā, kā arī tiem sekojošajā nedēļas nogalē. Iedzīvotājiem bija jāatrodas savās mājvietās laikā no plkst.22 līdz 5, savukārt no tām atļauts iziet vien atsevišķos izņēmuma gadījumos. Tāda pati kārtība paredzēta arī šajā nedēļas nogalē - 8. un 9.janvārī.