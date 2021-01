Paula Stradiņa slimnīcas darbinieki pēc vakcīnas saņemšanas sveiki un veseli

Vaicāta, vai kādam no darbiniekam ir parādījušās kādas blaknes, kuru iespējamība satrauc daļu sabiedrības, Veinberga norādīja, ka slimnīcā nav konstatēts neviens gadījums, kad kādam no kolēģiem būtu bijušas novērotas kādas blaknes, nopietnas veselības problēmas.

Turklāt vakcinētie darbinieki norādījuši, ka vakcīna pret Covid-19 esot vieglāk panesama nekā vakcīna pret gripu, pēc kuras, iespējams, kāds var just stīvumu rokā vai kādas citas problēmas.

Sasparojusies arī daļa no tiem kolēģiem, kuri sākotnēji pret vakcināciju pauduši skepsi. Tas skaidrojams ar to, ka ir redzams - vakcinētajiem kolēģiem nav radušās nekādas nopietnas veselības problēmas.

Veinberga skaidroja, ka iepriekš tika veikta darbinieku, mediķu aptauja par to, vai ir gatavi vakcinēties. Daļa, kura iepriekš negribēja vakcinēties, pēcāk skaidrojuši, ka ir pret vakcināciju nevis pēc būtības, bet grib saņemt vairāk informācijas.

Atsevišķi darbinieki arī iepriekš pauduši bažas, ka informācija par to, vai persona ir vakcinējusies, tiks nodota citām personām. Veinberga gan skaidroja, ka par to, kuri cilvēki ir vakcinēti, zina kādi trīs cilvēki un citām personām šī informācija netiek sniegta.

Viņa gan piebilda, ka daži vakcinētie informējuši, ka viņiem novērots nogurums, nespēks, bet to var skaidrot arī ar to, ka cilvēkiem šajā laikā ir daudz darba un nogurums var veidoties dabiski.

Vakcīnas un to nozīmība

Vakcinēšanās pret Covid-19 ir droša iespēja sevi pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu. Tas ir vienīgais reālais solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas, akcentē Slimību kontroles un profilakses centrs (SPKC).

Vakcīnas satur vielas jeb aģentus, kas nodrošina organisma imunitātes veidošanos. Ir dažādu veidu vakcīnas. Dažas vakcīnas satur novājinātu vai nonāvētu konkrētu vīrusu, baktērijas vai to daļas. Citas vakcīnas satur ziņnesi (tas nozīmē, ka tā ir tikai informācija par vīrusu, nevis pats vīruss, tādēļ tas nevar izraisīt slimību vai to pastiprināt, ja cilvēks ar to jau slimo).