Eksperts: Ekonomikai pieaugot, Ķīna pretendēs uz lielāku militāru ietekmi

Viņš atzīmēja, ka situācija nav bezcerīga, un ja ASV un Eiropas Savienība (ES) spēs apvienot spēkus, tad tās varēs konkurēt un stāvēt pretim Ķīnas ambīcijām. Ārlietu eksperta ieskatā labā ziņa ir tāda, ka līdz šim Ķīna nav iesaistījusies atklātos militāros konfliktos ārvalstīs, kā, piemēram, to ir darījusi Krievija. Tomēr ir arī kāds negatīvs aspekts - Ķīna klaji pārkāpj vienošanos par Honkongu.

No 1997.gada 1.janvāra, kad Honkonga tika atdota Ķīnas jurisdikcijai, spēkā bija nosacījums, ka uz 50 gadiem, proti, līdz 2047.gadam, Honkonga saglabā plašu autonomiju, arī iekšējo pārvaldi un brīvu ekonomisko sistēmu. Kapustāns norāda, ka pēc ilgstošajiem Honkongas aktīvistu nemieriem Ķīna ir ievērojami pastiprinājusi drošības kontroli un būtībā pārņēmusi gandrīz pilnu politisko kontroli, kas nozīmē, ka tiek ierobežoti masu mediji un aktīvisti par demokrātiju un cilvēktiesībām, kuri iestājas pret Pekinas centrālās varas palielināšanu. Līdz ar to vienošanās 50 gadus saglabāt plašu autonomiju Honkongai no Pekinas puses ir pārkāpta.