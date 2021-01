Jēkabpils autobusa šofera sērgas laika ikdiena. “Uztraucos par pasažieriem, ne sevi.”

Jēkabpils ir to Latvijas pilsētu vidū, kuras vārds pēdējās nedēļās pāršalca medijus, ziņojot, ka Covid-19 infekcija uzliesmojusi gan pilsētas pašvaldības iestādēs, gan uzņēmumos. Tomēr, neraugoties uz plašo saslimšanu, frontes pirmajās līnijās darbs neapstājas. Pēc ierastā grafika jau 42. gadu turpinās arī “Jēkabpils autobusa parka” šofera Dzintara Daudzvārda maršruti, gan Jēkabpils apkārtnē, gan braucieni uz Rīgu.

“Pasažieru šobrīd ir krietni mazāk – vismaz uz pusi vai pat vēl mazāk," iesāk Dzintars. Tas saistīts gan ar valstī noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem, gan ieviestajām attālinātajām skolēnu mācībām. Tomēr nav tā, ka cilvēki vispār nebrauc. Viņa pasažieri šobrīd pārsvarā ir seniori. "Lai arī lielākoties viss ir slēgts, tāpat ik pa laikam rodas nepieciešamība aizbraukt uz kādu iestādi vai pie ārsta. Vairāk braucēju ir no rīta līdz pusdienlaikam, un pārsvarā brauc no mazpilsētām un lauku apvidiem uz lielākām pilsētām, kur var nokārtot vajadzīgās darīšanas. Piemēram, ceturtdienās plkst. 6.10 izbraucu no Jēkabpils uz Līvāniem, uz Preiļiem, pēc tam uz Aglonu, pulksten 19.05 esmu Jēkabpilī.