Zemgalē mājsēdes kontroles pasākumu laikā vienai personai piemērots 4000 eiro naudas sods

Saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem VP ZRP Jēkabpils iecirkņa teritorijā tika reģistrēti 40 notikumi. Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu 17 personām tika piemēroti naudas sodi 100 eiro, vienai personai – 200 eiro, bet 2 personām - 500 eiro apmērā. 9. janvārī Jēkabpilī kādā degvielas uzpildes stacijā likumsargi ievēroja, ka vienā automašīnā atrodas vairākas personas, kuras sākotnēji centās izvairīties no komunikācijas ar policistiem. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka automašīnā „Mercedes-Benz ML400” atrodas četri iedzīvotāji no dažādām mājsaimniecībām. Par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu likumsargi katram no viņiem piemēroja naudas sodu – 1000 eiro. Tajā pašā dienā Jēkabpilī, Varoņu ielā, tika konstatēts, ka vēl vienas automašīnas pasažieris un vadītājs pārkāpj pulcēšanās ierobežojumus. Policisti automašīnā „Peugeot 3008” esošajiem 1984. un 1964. gadā dzimušajiem vīriešiem no dažādām mājsaimniecībām piemēroja naudas sodu 900 eiro apmērā katram.