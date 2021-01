Lielās Talkas koordinatore: Cilvēcība un tīra vide jāsaglabā arī Covid-19 laikā

Vides sakopšanas kampaņa “Lielā Talka” aizsākās 2008. gada rudenī. Neskatoties uz to, ka Igaunija un Lietuva talkoja pavasarī un bija aicinājums visām Baltijas valstīm apvienoties un iesniegt Ginesa rekordu par lielāko talku Baltijā, - tā bija Igaunijas iniciatīva. Latvija toreiz - jo es tiku uzaicināta menedžēt šo pasākumu - es ar savu pieredzi sapratu, ka tik ātri kvalitatīvu pasākumu sarīkot neizdosies, tāpēc labāk rīkot to mazliet vēlāk, toties labāku. Tā arī bija: Latvijas talka izcēlās ar ļoti labu organizētību un lielu talcinieku skaitu - 50 tūkstoši, kas tai laikā bija neiedomājami liels skaitlis.

Tika nosprausts šāds mērķis, un likās, ka desmit gadu laikā tas izdosies. Bet acīmredzot cilvēku paradumi ir tādi, kādi ir, un tagad redzam, ka šo mērķi līdz galam nav izdevies sasniegt, tomēr nu jau vairāk kā desmit gadus talkas notiek un apkārtējā vide ir daudz, daudz sakoptāka. Tiem, kam ir īsa atmiņa, atgādināšu, ka 2002., 2005. vai 2007. gadā bija pavisam cita situācija dabā. Ir tā, ka cilvēks pierod pie atkritumiem un viņam tas vairs neliekas pretdabiski. Tad, kad cilvēks kādu laiku padzīvo tīrā vidē, viņš pierod pie šīs tīrās vides skaistuma un viņam jau šķiet pretdabiski to piesārņot. Pat ņemot vērā, ka liela daļa cilvēku netalko, viņi jau ir pieraduši pie sakoptas vides, un tagad jau tā ir norma, kas iepriekš tā nebija. Šobrīd šie estētiskie kritēriji, kādai ir jābūt videi, ir pacelti ļoti augstu, un to ir izdarījusi talka. Ir mainījies estētiskais priekšstats par to, kādai ir jābūt videi.