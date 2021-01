"Twitter" ir pret satura manipulāciju vislabāk aizsargātā platforma, visvājākā – "Tik Tok"

Centra direktors Jānis Sārts šodien Saeimas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisijas sēdē deputātiem pastāstīja, ka pērn centrs pabeidza pētījumu "Novērtējums par sociālo mediju spējām novērst to automatizēto manipulāciju", kurā eksperti mēģināja novērtēt, cik labi un efektīvi dažādi sociālie tīkli tiek galā ar automatizētu satura manipulāciju.

Pirmais pētījuma eksperiments veikts 2019.gadā, kad notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas. "No vienas puses visas sociālo tīklu platformas stāstīja par to, cik veiksmīgi cīnās ar robotizētiem tīkliem un bloķētiem kontiem. No otras puses centra speciālisti secināja,