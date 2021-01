Pētījums: kafija samazina prostatas vēža risku

Iepriekšējos pētījumos kafijas dzeršana ir saistīta ar mazāku aknu, zarnu un krūts vēža risku. Jaunajā pētījumā Ķīnas zinātnieki izanalizēja datus no 16 citiem pētījumiem, no kuriem septiņi bija veikti Amerikā, septiņi Eiropā un divi Japānā.

Kopumā šajos pētījumos piedalījās vairāk nekā viens miljons vīriešu, no kuriem 58 tūkstošiem bija prostatas vēzis. 15 pētījumos tika aplūkots vēža risks to cilvēku vidū, kas kafiju patērēja lielos daudzumos, un starp tiem, kas to lietoja mazāk. 13 pētījumos tika aplūkoti cilvēki, kuri kafiju ikdienā dzēra normālā daudzumā.