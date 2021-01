Baidena inaugurācija pie Kapitolija: nacionālas nozīmes drošības pasākums

Pagājušās nedēļas Trampa atbalstītāju demonstrācija iepriekš tika uzskatīta kā miermīlīga vārda brīvības demonstrācija, neskatoties uz to, ka tika saņemti neskaitāmi brīdinājumi par iespējamo vardarbību. Trampa iedrošināti, viņa atbalstītāji ielauzās Kapitolijā, tādējādi vēloties apturēt tur notiekošo likumdevēju sēdi, kurā tika apstiprināta Baidena uzvara 3.novembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās. Kapitolija “sturmēšanā” dzīvību zaudēja pieci cilvēki, tostarp viens policists.

Plati uzsver, ka atbildīgie dienesti šādos gadījumos parasti publiski nerunā par drošības pasākumiem, tādējādi nevēloties dot jebkādu informāciju potenciālajiem uzbrucējiem. Pagājušās nedēļas iebrukumu Kapitolijā dienesti ir ņēmuši vērā kā atgādinājumu par to, kas var notikt.

Ņemot vērā 6.janvāra grautiņu, Baidena inaugurācija būs atšķirīga no iepriekšējām inaugurācijām, jo būtiski tiks pastiprināta drošība visā Vašingtonā. Sagaidāms, ka jau līdz sestdienai Vašingtonā ieradīsies kopumā vismaz 10 000 Nacionālās gvardes kareivju. Daļa no drošībniekiem būs redzami publiski - cilvēku formastērpos, kontrolpunktos, pie metāla detektoriem un žogiem. Savukārt daļa savu darbu darīs prom no sabiedrības acīm.