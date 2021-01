Zilās aitas kazu kalnā, kamielis ar neredzēti kuplu kažoku, mazais ķengurēns, kas brīžam izkāpj no mammas somas, Amūras tīģeris, kas, salam pieņemoties spēkā, jūtas īpaši labi un no slēpņa kā medījumu vēro apmeklētājus. Janvārī šos un citus zvērus Rīgas zooloģiskajā dārzā ir iespēja vērot ne vien dienā, bet arī vakara tumsā izgaismotās alejās un takās. Atliek vien siltāk apģērbties un doties nesteidzīgā pastaigā!

Dienvidu puslodē šobrīd vasara pašā plaukumā, tāpēc nav brīnums, ka arī zoodārza ķenguru mītnē dzīve sit augstu vilni. Nesen mammas somu pameta purva valabiju mazulis, un nu tas, kārojot pēc mātes piena, tikai reizumis iebāž galvu savā iepriekšējā dzīves vietā pie pupa. Gadu mijā apmeklētāji ar sajūsmu stāstīja, ka rudā ķengura mazulis izbāzis galvu no somas.

Šajā ziņā viņš “nav jauns jaunums”, bet jāņem vērā, ka ķenguru mazuļi dzimst ļoti mazi - 5 cm gari, 2-3 gramus smagi, respektīvi pirksta lielumā, tāpēc ilgu laiku mazais paliek apslēpts no visiem, drošībā mammas somā. Tagad ķengurpuika pārtiek ne vien no mātes piena, bet pamazām arī nogaršo pieaugušo barību - burkānus, kāpostus, sienu. Iepriekš šīs pašas ķengurienes mazulis aizgāja bojā, jo mamma neprata ar mazo apieties - pārāk agri izlaida no somas. Šobrīd ķenguru mamma ir zinošāka un lieliski rūpējas par mazo, stāsta Lielkalns.