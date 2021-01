Par Latvijas 2021.gada ģeovietu atzīst Staldzenes stāvkrastus

Staldzenes stāvkrasti atrodas Kurzemē un ir sešus kilometrus (km) garš jūras krasta posms uz ziemeļiem no Ventspils. Latvijas gada ģeovietu izvēlas plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā, norādīja biedrībā.

Jūras erozija veido stāvkrastus, bet vienlaikus ir arī to apdraudējums. Erozijas aktivitāte ir stipri saistīta ar klimata izmaiņām un cilvēka saimniecisko darbību. Tādēļ ir jādomā un jārīkojas, lai saglabātu šo teritoriju, it sevišķi tās jutīgāko posmu - kūdras un gitijas atseguma daļu ar ūdenskritumu. Erozijas procesi paši no sevis nepierims, skaidro ģeologi.