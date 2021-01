Pašizolācija aizvien jāievēro pēc atgriešanās no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Dienvidkorejas, Ruandas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras un Austrālijas. Savukārt pašizolācija jāievēro, atbraucot no Apvienotās Karalistes un arī Japānas, kas līdz šim bija salīdzinoši drošo valstu sarakstā. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.