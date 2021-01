"WhatsApp" atliek jauno privātuma politikas noteikumu ieviešanu

"Mēs no tik daudziem cilvēkiem esam dzirdējuši, cik liels apjukums ir par mūsu pēdējo atjauninājumu," bloga paziņojumā vēstīja "WhatsApp". "Šis atjauninājums nepaplašina mūsu spēju dalīties datos ar "Facebook''."

Atjauninājums attiecas uz to, kā tirgotāji, izmantojot "WhatsApp" tērzēšanai ar klientiem, var dalīties datos ar "Facebook", kas varētu izmantot šo informāciju mērķētām reklāmām.

"Mēs nevaram redzēt jūsu privātos paziņojumus vai dzirdēt jūsu zvanus, un arī "Facebook" to nevar," agrāk publicētā bloga paziņojumā skaidroja "WhatsApp". "Mēs nesaglabājam datus par to, kuram kāds sūta paziņojumus vai zvana. Mēs nevaram redzēt jūsu kopīgo lokāciju, un arī "Facebook" to nevar."