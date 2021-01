Barikādēm - 30! Visā Latvijā notiks vēsturiskā notikuma atceres pasākumi

Sabilē, pieminot barikāžu notikumus, šodien no plkst.16-18 laukumā pie ēkas Kuldīgas ielā 6 būs apskatāms vides objekts.

Dievkalpojumā apmeklētāji nevarēs piedalīties, tāpēc to tiešraidē varēs skatīt Latvijas Televīzijā.

Kā aģentūru LETA informēja Mazās ģildes pārstāve Inita Malnača, 2018.gada filma "Vēsture aiz kadra. Kino" ir stāsts par to, kā tapa kino materiāli, kas kļuvuši par neatņemamu Latvijas audiovizuālās vēstures daļu - kadri, kuros iemūžinātas janvāra barikādes, "Tautas frontes" dibināšanas manifestācija Mežaparkā, Augstākās Padomes balsojums 1990.gada 4.maijā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Svētā Gara tornī, augusta pučs un citi Trešās Atmodas notikumi.

Pēc Malnačas paustā, filmā iekļauti agrāk neredzēti, 30 gadus pēc to uzņemšanas digitalizēti 35 milimetru kinolentes fragmenti. Materiālus papildina to autoru - režisoru, operatoru, redaktoru, montāžas un skaņas režisoru atmiņas. Filmā varēs ieraudzīt nereti nepazīstamās dokumentālā kino veidotāju sejas un uzzināsim, ko viņi pieredzēja un izjuta, atrodoties Atmodas epicentrā.

"Iesākumā es pat nesapratu to, ko esmu sapratis tagad - tas ir bijis mans sapnis 30 gadu garumā, apkopot tās daudzās bundžas neizmantoto, neiznīcināto materiālu, kas bija izkaisīts pa dažādām vietām. Apkopot Atmodas vizuālo vēsturi, kuru uzfilmēja Rīgas kinostudijas dokumentālisti, - es zināju, ka to var izdarīt, un es zināju, kā to izdarīt," paudis Pipars.