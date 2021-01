Eksperts skaidro: biežākie iemesli, kādēļ auto aukstumā "nelec"

Pilnībā uzlādēta akumulatora sasalšanas temperatūra ir no -50 līdz -70 grādiem, kas nozīmē, ka uzlādēts akumulators normālos apstākļos nesasalst. Taču atkarībā no izlādes līmeņa un vecuma akumulators var "sasalt" temperatūrā no -10 grādiem. Ja automašīnu nav iespējams iedarbināt, vispirms ir jāpārbauda ierīces stāvoklis, jāattīra akumulatora klemmes no netīrumiem un jāpievelk kontakts ar uzgriežņu atslēgu. Ja ir laiks, sasalušo akumulatoru ir ieteicams novietot siltā telpā uz 20-30 minūtēm, lai tas uzsiltu līdz istabas temperatūrai.