Sociālās aprūpes centru darbiniekiem Covid-19 testus plāno veikt reizi divās līdz četrās dienās

No valdībai iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka sākotnēji LM vēlējās, lai šie testi tiktu veikti katru reizi pirms darba sākuma. Tomēr Veselības ministrija paskaidrojusi, ka nazofaringeālās iztriepes ņemšana jeb testēšanas kociņa ievadīšanu deguna dobumā katru dienu traumēs deguna gļotādu, ietekmēs darbinieku fizisko labsajūtu un apmierinātību ar darba apstākļiem.

Galu galā LM piedāvā valdībai lemt par eksperstestu veikšanu ne biežāk kā reizi divās līdz četrās dienās. Tāpat LM atzinusi, ka tikai 36 no 215 sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētajiem sociālās aprūpes centriem ir iekļauti arī Ārstniecības iestāžu reģistrā, līdz ar to var uzskatīt, ka tajos ir ārstniecības persona. Līdz ar to pārējos sociālās aprūpes centros būs nepieciešams piesaistīt citus pašvaldībā esošos laboratorijas speciālistus vai ģimenes ārstu medicīnas māsas.