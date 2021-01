Roberts Zīle: Kas par ko lemj tūrisma un transporta jomās - par ko Latvija, par ko Eiropa?

• Šobrīd Eiropas līmenī notiek darbs pie daudziem būtiskiem jautājumiem transporta jomā. Piemēram, aviācijas nozarei svarīgs jautājums – tā saucamie sloti jeb ielidošanas laiki lidostās. Agrāk regulējums paredzēja, ka neizmantotus ielidošanas laikus var atņemt. Kad sākās pandēmijas krīze, šis jautājums tika iesaldēts, taču tagad tas atgriezies dienaskārtībā. Paredzams, ka noteikumi tiks mīkstināti. Jaunā lidojumu sezona tiks sākta ar maigākiem kritērijiem un zināmu “slotu” uzraudzību. Tā ir regula, kas saistoša visām valstīm, visām lidostām. Aviokompānijām būs iespējas pakāpeniski iekarot jaunus tirgus, notiks tirgus pārdale.

Tāpat paredzēti atvieglojumi arī dzelzceļa nozares regulējumam.

Piektdien, iespējams, izšķirsies jautājums par finansējumu “Rail Baltica” projektam. Taču situācija ir sarežģīta, jo tā ir cīņa ar lielām kohēzijas valstīm - Poliju, Rumāniju un citām.

Kas attiecas uz “slaveno” mobilitātes pakotni, septiņas valstis (Latvija šobrīd nav to skaitā) gatavo pieteikumus tiesā, lai tiktu atcelti diskriminējošie noteikumi, piemēram, par tukšu automašīnu dzenāšanu pāri Eiropai. Februāra vidū būs EK ietekmes novērtējums par tukšo auto dzenāšanu – kaitējumu no diskriminācijas noteikumiem, kas varētu būt būtisks arguments iesniegumiem tiesā. Parasti tiesas lēmums ir pusotra gada laikā no prasības iesniegšanas brīža.

25.janvārī EK prezentēs Eiropas mobilitātes stratēģiju, ko EK, protams, sagatavojusi “zaļu un digitālu”.

• Kā jau iepriekš esmu minējis, Latvija ir trešā taupīgākā valsts eirozonā, skatoties uz nākamā gada budžeta deficītu. Uzskatu, ka Latvijas valdības atbalsts krīzes skartajām nozarēm ir nepietiekams, esmu šo pozīciju ilgstoši paudis sarunās ar valdību un koalīcijas partneriem jau budžeta veidošanas procesā, diemžēl paliekot mazākumā. Arī diskusijas laikā dzirdējām bažas un neapmierinātību no Latvijas tūrisma pārstāvjiem, ka atbalsts nozarei ir nepietiekams. Redzam, ka no pieejamajiem līdzekļiem, tajā skaitā SURE programmas, atlikumi ir pārāk lieli. Tas nozīmē, ka kritērijos, kas nosaka kvalificēšanos pabalstu saņemšanai, kaut kas nav pareizi un tie ir jāmaina.

• Šobrīd valstis izstrādā plānus, kā tiks tērēti ES Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļi, ko oficiāli varēs sākt iesniegt februārī. Nav plašas skaidrības par to, ko Latvija iekļaus šajā plānā, ir zināmas ieskices. Tajā pašā laikā jau 11 Eiropas valstis neoficiāli ir iesniegušas savus plānus Eiropas Komisijai. Ap šo laiku Latvijas plānam jau vajadzētu būt bijušam apspriestam ar sabiedrību un sadarbības partneriem, darba devējiem, darba ņēmējiem un nozaru organizācijām. Taču par plāna saturu informācijas ir ļoti maz. Piemēram, ir zināms, ka transporta jomā Rīgā iezīmēta zaļa dimensija – plānots iepirkt videi draudzīgu sabiedrisko transportu un ieviest tā saucamo “park-and-ride” sistēmu. Taču kāda būs cilvēku motivācija no sava transporta pārsēsties sabiedriskajā transportā? Izejot no pandēmijas, sagaidāms, ka cilvēku pārvietošanās paradumi būs mainījušies. Par to liecina pētījumi par sabiedriskā transporta izmantošanu 10 Eiropas pilsētās pagājušā gada vasarā, kad Covid izplatība bija zema. Manuprāt, šī iecere līdz galam nav pārdomāta.

Kopumā skaidrs, ka zaļais kurss būs no svara naudas piesaistē, ir metodoloģija, kā novērtēt, cik zaļš ir projekts. Tādēļ ir jābūt labiem aprēķiniem, lai varētu iekļauties šajos kritērijos, bet tikpat svarīgi nodrošināt, lai atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams.