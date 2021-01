Bordāns sašutis par spriedumu Magoņa un Osinovska lietā un apšauba tiesneša profesionalitāti

Lietā pret abiem uzņēmējiem viens no galvenajiem izmeklētājiem savulaik bija tagadējais Bordāna partijas biedrs Juris Jurašs. Bordāns Latvijas Radio izcēla, ka savulaik tiesneša Jansona profesionālās darbības novērtējums bija negatīvs. Lai tiesnesi varētu atstādināt no amata, ir jābūt diviem negatīviem novērtējumiem. Bordāns būtu gribējis, lai tiesneša otra novērtēšana būtu notikusi vēl pirms sprieduma taisīšanas Magoņa lietā.

Vitenburgs uzsvēra, ka 2013.gadā tika ieviesta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēma, kuras mērķis ir veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti kopumā. Piemēram, ja tiesneša profesionālās darbības novērtējums ir negatīvs, tad notiek atkārtota novērtēšana. Savukārt, ja atkārtotās novērtēšanas rezultātā tiek saņemts negatīvs atzinums, tiesnesi atbrīvo no amata.

Trešo gadu attiecībā uz visiem Latvijas tiesnešiem noris otrais tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas posms - tajā kārtējā novērtēšana ir veikta 471 tiesnesim. Pozitīvs atzinums tika sniegts 465 tiesnešiem, bet negatīvs - sešiem rajonu tiesu tiesnešiem. Vairākiem tiesnešiem noteikta atkārtota novērtēšana, bet divi tiesneši ir atbrīvoti no amata.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.