Foto ⟩ Kā Baidens iekārtojis Ovālo kabinetu

No Ovālā kabineta izvākti ASV bruņoto spēku atzaru karogi, kas tur atradās Trampa laikā. Baidens kabinetā izvietojis ASV karogu, kā arī karogu ar prezidenta ģerboni. Baidens atteicies arī no bijušā prezidenta Endrū Džeksona portreta un bijušā britu premjera Vinstona Čērčila krūšutēla, ko 43. ASV prezidentam Džordžam Bušam aizlienēja Lielbritānija. Bijušais ASV prezidents Baraks Obama to atdeva atpakaļ, savukārt Tramps no jauna izvietoja savā kabinetā.