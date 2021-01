Osinovskis darījumu ar Magoni sauc par "neparastu, bet ne nelegālu"

"Taču es turpināju pierunāt un liku saprast, ka tas, protams, nebūs par velti, jo tie galu galā ir viņa privātie kontakti un privātās iespējas. Es viņam teicu, ka no līguma summas viņš saņems 2%. No tā arī sākās viss stāsts. Turklāt šī nauda nevarēja būt no kāda uzņēmuma, tai bija jābūt manai privātajai naudai. Tādēļ es arī nevarēju izmantot starpniekus. Tam bija jānotiek pilnīgi caurskatāmi un tiešā veidā. Turklāt Igaunijā par šo lietu zināja visi - gan KaPo, gan visi citi. Par to bija daudzi e-pasti, daudzi papīri, īsziņas. Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nebūtu paslinkojis, tad šo darījumu varēja pārbaudīt un šī tēma tiktu slēgta jau pirmajā dienā," klāstīja Osinovskis.