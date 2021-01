Pēc piecu stundu meklēšanas upē Ozolnieku novadā atrod noslīkušo

Šoziem ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēluši jau 17 bojāgājušos, no kuriem 12 pēc ielūšanas ledū. Izglābti deviņi cilvēki. Zemgalē šogad pēc ielūšanas ledū Tērvetes, Jaunjelgavas un Ozolnieku novadā atrasti un izcelti kopumā četri bojāgājušie. Ozolnieku novadā viens cilvēks ir izglābts.

Ja cilvēks ielūzt ledū, tad apkārtējo reakcijai jābūt ļoti operatīvai, jo iespējas izglābties var būt atkarīgas no sekundēs pieņemtiem lēmumiem un pareizas rīcības, norāda VUGD. Ja nelaime ir notikusi, ir jāzvana 112, bet, lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no divu līdz piecu metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas divu līdz trīs metru attālumā. Izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.

Ja pašam gadās ielūzt ledū, tad svarīgākais ir saglabāt mieru un turēt galvu virs ūdens - var galvu mazliet atmest atpakaļ -, norāda VUGD. Tāpat nevajadzētu haotiski kustēties, zaudējot spēkus, vienmērīgi jākustina kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus, jāelpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk un, ja iespējams, jāsauc palīgā. Gadījumā, ja soma vai smags mētelis velk uz leju, ir jāmēģina to noģērbt, iesaka glābēji.

Vajadzētu arī pagriezies ar seju uz to vietu, no kurienes cilvēks ir atnācis, un nolikt rokas uz ledu, izstiepjot tās cik iespējams tālāk. Jāmēģina uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens. Ja izdodas tikt atpakaļ uz ledus, nevajadzētu uzreiz celties kājās, labāk ripināties prom no bīstamās vietas un jārāpo uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru cilvēks nokļuvis nelaimes vieta. Tiekot krastā, nedrīkst apstāties, bet skrienot jādodas uz tuvāko silto vietu.