Turpinoties snigšanai, braukšana daudzviet apgrūtināta

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases - A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 centimetri, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.