Francija aicina Vāciju atteikties no "Nord Stream 2"

Uz konkrētu jautājumu, vai viņš vēlas, lai Vācija atsakās no "Nord Stream 2" projekta, Bons atbildēja: "Patiesi, mēs esam jau to teikuši."

ASV un vairākas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, tostarp Baltijas valstis un Polija, ir asi kritizējušas šī gāzesvada būvniecību, jo tas vairo Eiropas atkarību no Krievijas dabasgāzes piegādēm un Maskava to vēlas izmantot kā politisku instrumentu.

"Sankcijas jau ieviestas. Mēs to varam darīt, taču mums jāsaprot, ka ar to nepietiks," atzina ministrs, piebilstot, ka viena no iespējām ir vēršanās pret "Nord Stream 2".