Tiesībsarga birojā mediķi ziņo par bažām tikt atlaistiem, ja nevakcinēsies pret Covid-19

"Ja likumdevējs ir noteicis atsevišķu profesiju grupas, kurām noteikta obligāta vakcinācija, tad ir svarīgi, lai no valsts šī informācija izskan," uzsvēra Piļāne.

Tiesībsarga birojs saņēmis telefona zvanus un e-pastus no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp mediķiem, par to, ka pastāv atsevišķi signāli - ja nevakcinēsies, tad atbrīvos no darba.