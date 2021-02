"Brīvais mikrofons!" Saeimas debates par Kaimiņa izdošanu izvēršas īpaši asas

"Mani ļoti izbrīnīs arī tas, ja partija "KPV LV" balsos par izdošanu, jo tad tas faktiski norādīs, ka viņi neuzskata, ka šī lieta ir politiskais pasūtījums," teica Feldmans, piebilstot, ka tādējādi "KPV LV" netieši apliecināšot arī to, ka Saeimā iekļuva netīru finanšu darījumu rezultātā.

Deputāts Andrejs Judins debates nosauca par "brīvo mikrofonu", kur katrs stāsta par savām sāpēm. Viņš uzsvēra, ka Saeimai nebūtu jālemj par to, vai Kaimiņš ir vainīgs. "Kolēģi, mūsu pienākums ir ļaut tiesu varai izpildīt savu darbu. Kad tas būs izdarīts, tad būs jāizvērtē, kas ir pareizi, un kas - nepareizi. Ja neizdodam, tad turpinājuma nebūs un jautājums paliks gaisā," teica Judins. Politiķis arī mudināja kolēģus no JKP, kuru pārstāvji ir Tieslietu padomē, strādāt pie jautājuma, lai krimināllietas tiek virzītas ātrāk.

Politiķis, bijušais Kaimiņa partijas biedrs Ralfs Nemiro (KPV LV) uzsvēra, ka jautājumam ir divas daļas - juridiskā un emocionālā. Viņš uzsvēra, ka Saeima pašlaik nelemj par to, vai Kaimiņš ir vainīgs, un to izvērtēs tiesa.

Nemiro nepamierina, ka ar lietas izvērtēšanu Saeimā nodarbojas deputāti, kuriem nav juridiskās izglītības, kas viņam radot jautājumu, vai šāda jautājuma lemšanai deputātiem vispār ir spējas to izanalizēt.

"Faktiski, ja noejam no juridiskās sadaļas pie emocionālās, tad jāsaka: "Artus, tā ir karma tev par to, ko tu priekšvēlēšanu laikā darīji! Un tagad, ja kāds tieši tādā pašā veidā izvēlēsies runāt par personu bez notiesājošā sprieduma, runājot par tieši tevi, tad šajā gadījumā tas būs nepamatoti. Bet, nu, tev ir iespējas, protams, to izbaudīt," rezumēja Nemiro.