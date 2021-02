Vai aliņš pēc darba var kļūt par problēmu attiecībās?

Šonedēļ pie kanāla 360TV skatītājiem nonācis jauns realitātes seriāls “Ģimene burkā”, kurā trīs dažādas ģimenes ar īpašas vēlmju burkas palīdzību risina attiecību sarežģījumus un cenšas tikt galā ar sadzīves izaicinājumiem. Līdzās Katrīnei Saulietei, kura aktualizē sievietes dzīvi pēc šķiršanās un jaunu attiecību sākumu, un mūziķim Naurim Brikmanim, kurš seriālā savai ģimenei izvirzījis izaicinošu mērķ i– pusgada laikā uzcelt un pārvākties uz jaunu māju, savu dzīvi izrāda arī Bindru – Blumenauu daudzbērnu ģimene no Jelgavas, kurā rutīnas dēļ strīdi un nesaskaņas kļuvuši par ikdienu.

FOTO: No personīgā arhīva

FOTO: No personīgā arhīva

Vērīgākie TV skatītāji šo ģimeni atcerēsies no televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” veidotā šova “Tēt, brauc mājās!” Ģimenē aug četri bērni, no kuriem viens bērniņš ir ar īpašām vajadzībām, bet vecākā meita - no Agritas iepriekšējām attiecībām. Iespējams, tāpēc starp Esteri un Agritas dzīves biedru Jāni nav izveidojusies pārāk cieša saikne, uzvirmo konflikti un nesaprašanās. Aizņemtības dēļ vecākiem bieži nākas mājasdarbus, kā arī jaunākā brāļa un māsu pieskatīšanu deleģēt vecākajai meitai, kura, cik vien var, palīdz un uzņemas papildus atbildību.