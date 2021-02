Lai liedagā paliek tikai pēdu nospiedumi

Izrādās, ka no jūras un kuģiem piekrastē nonāk tikai kādi 20% atkritumu, pārējais lērums ir draza, kas klejo starp jūru un sauszemi.

Pa tiešo liedagā atkritumi nonāk nāk no tūrisma, rekreācijas, makšķerniekiem, kā arī sliktas atkritumu apsaimniekošanas piekrastē.

Vasarā visi, kas vēlas, var nākt līdzi un palīdzēt. Mēs 45 vietās 100 m zonā ļoti rūpīgi saskaitām un sašķirojam 80 ailēs visus cilvēku radītos atkritumus, kas ir no 2,5-50 cm lielumā. Ja atrodam, piemēram, ledusskapi, to piereģistrējam atsevišķi, bet kaut kas tāds pludmalē gadās reti. Strādājam pēc starptautiski izstrādātas metodikas. Visbiežāk smiltīs mētājas izsmēķi, ausu kociņi, dažādi plastmasas izstrādājumi un mazas detaļas, metāla atlūzas, papīra driskas.

Vai no Latvijas, tādas mazas valsts, kaut kas vispār ir atkarīgs, ja Āzijā visus atkritumus ar kravas mašīnām ber upēs un tie nonāk okeānos?

Vienmēr gribas domāt, ka citiem vajadzētu sākt ar sevi. Jā, Dienvidāzijas reģionā un arī daudzās Dienvidamerikas valstīs atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir tālu no ideālā. Par to, ka pludmales ir piesārņotas, liecina daudzi video. Bet no kurienes tie atkritumi nāk? Izrādās, bieži vien piesārņojumu rada t.s. atkritumu eksports: rietumnieki nerūpējas par produktu aprites ciklu, pārpludina jaunattīstītās valstis ar vienreiz lietojamo plastmasu un neuzņemas atbildību par apsaimniekošanu.