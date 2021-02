Lietuvas pilsonis, iespējams, nelegāli izcērt simtgadīgus kokus Papes dabas parkā

Rozītis uzskata, ka no šādām problēmām varētu izvairīties, ja meža īpašniekus ar īpašām programmām vairāk informētu par to, ko viņi drīkst un nedrīkst darīt. Tas esot īpaši svarīgi, jo Latvijā aizsargājamo dabas zonu īpatsvars esot viens no zemākajiem Eiropā – aptuveni 15% no visas valsts teritorijas.