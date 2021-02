Dombrovskis: Vakcīnu pieejamība un ātra ES reakcija uz krīzi rada labu pamatu ekonomikas atlabšanai

Pēc Dombrovska stāstītā, pērn aprīlī tika panākta vienošanās par atbalsta paketi 540 miljardu eiro apmērā darba ņēmējiem un darbavietu saglabāšanai, uzņēmumiem un dalībvalstīm. Latvija no Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai jeb SURE, kas dalībvalstīm sniedz atbalstu darbavietu un strādājošo ienākumu saglabāšanā, jau ir saņēmusi 192 miljonus eiro dīkstāves pabalstu finansēšanai.

No nākamā ES Daudzgadu budžeta 2021.-2027.gadam un "NextGenerationEU" Latvija saņems kopumā 10,5 miljardus eiro grantos un vēl 2,5 miljardi eiro būs pieejami aizdevumu formā. Tas veido aptuveni trešdaļu no valsts ikgadējā IKP, kas ierindo Latviju starp lielākajiem ieguvējiem no Eiropas ekonomikas atveseļošanas paketes. No ES Daudzgadu budžeta, neskaitot "NextGenerationEU", Latvijai tuvākajos septiņos gados būs pieejami vairāk nekā astoņi miljardi eiro. Tas ietver piešķīrumus no strukturālajiem un kohēzijas fondiem, kopējās lauksaimniecības politikas un daļu no Taisnīgas pārejas fonda. Viņš atzīmēja, ka Latvijai ir trešā augstākā atbalsta intensitāte ES dalībvalstu starpā.