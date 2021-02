Mašīnas novietošana daļā 11.novembra krastmalas kļūs lētāka, taču tikai uz laiku

Tostarp Satiksmes departamentam līdz 1.jūnijam uzdots izstrādāt grozījumus par zonējuma maiņu 11.novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei, atgriežot R zonu pēc Covid-19 pandēmijas beigām.

Jau ziņots, ka pērn no 1.oktobra stājās spēkā izmaiņas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumos. Tās paredzēja zonas maiņu no B uz R zonu 11.novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei.