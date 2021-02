Iedvesmas pasākums forums "Līdere" pārcelts uz septembri

rūpēs par apmeklētāju veselību un labsajūtu šo pasākumu nolemts pārcelt no maija beigām uz septembra vidu.

pārcelt šā gada forums "Līdere" no 28.maija uz 17.septembri.

Kā jau tas bijis ierasts iepriekšējās trīs reizes, arī šogad visa pasākuma programma tiks sadalīta trīs lielās sesijās. Pirmā no tām akcentēs sievietes profesionālo izaugsmi jeb to, kā uzdrīkstēties sasniegt vairāk. Otrā sesija ietvers jautājumus par un ap attiecībām, ģimeni, mijiedarbību. Savukārt foruma trešajā daļā plašāka uzmanība tiks pievērsta personiskajai attīstībai.

Šīs trīs sesijas ar pieredzes stāstiem, padomiem, atziņām un dzīves patiesībām piepildīs sabiedrībā pazīstamas personības, jomas eksperti un viedokļa līderi. Psiholoģe Diāna Zande, māksliniece un daudzbērnu mamma Aurēlija Anužīte, SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, rakstniece Nora Ikstena, aktrise Rēzija Kalniņa, Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka, mācītājs Indulis Paičs, biedrības “Wings for Wheels” valdes locekle Santa Survila - šie ir tikai daži no lektoriem, kuri 17. septembrī kāps uz lielās foruma "Līdere" skatuves, lai sniegtu tev vajadzīgo iedvesmas devu, drosmi pamēģināt un sasniegt savas dzīves virsotnes, spēju nebaidīties ņemt no dzīves maksimumu, arī prasmi ieklausīties sevī, lai saprastu, kas kavē būt vienkārši laimīgai.