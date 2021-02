Latvija no sankcijām paglābj Lukašenko pietuvinātu biznesmeni

Dalībvalstis sprieda arī par citiem uzņēmējiem. Viens no tiem ir Vorobeja biznesa partneris Oleksinu, kurš ir aktīvs tranzīta, tabakas, banku un daudzās citās nozarēs. Tomēr viņu no sankcijām paglāba Latvija.

"Ja runā par Oleksinu, jā, viņš bija šajā sarakstā. Viņš tika pēdējā brīdī no tā izņemts, svītrots. Jā, mēs zinām, ka tas bija Latvijas delegācijas lēmums," intervijā raidījumam saka Halezins, kurš to noskaidrojis no saviem avotiem Briselē.