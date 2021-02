Cilvēki ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem - Covid-19 riska grupa, ko daudzviet ignorē

Oksfordas Universitātes izstrādātais "QCovid" algoritms, kas pēc dažādiem raksturlielumiem aprēķina hospitalizācijas vai nāves risku ar Covid-19, kā vienu no riska rādītājiem iekļauj smagus garīga rakstura traucējumus - psihotiskos traucējumus, bipolāri afektīvos traucējumus un vairākus depresijas paveidus. Arī Lielbritānijas valdības izveidotā vakcinācijas stratēģija izvirza cilvēkus, kam tādi diagnosticēti, kā vienu no prioritārajām grupām.

Starp 20 Eiropas valstīm tika Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē un Dānijā cilvēki ar smagiem garīgās veselības traucējumiem tiek uzskatīti par vienu no prioritārajām vakcinācijas grupām, liecina medicīnas žurnālā "The Lancet" publiskots pētījums. Pirmie dati gan liecina, ka pat Lielbritānijā, kur noris viena no aktīvākajām vakcinācijas kampaņām pasaulē, šīs grupas pārstāvju vakcinācijas temps atpaliek no citu riska grupu vakcinācijas ātruma. Latvija ir to valstu vidū, kurās ar augstāku prioritāti uz vakcināciju izvirzīti cilvēki ar hroniskām slimībām, kas potenciāli varētu ietvert arī smagus garīga rakstura traucējumus. Pie secinājuma, ka psihiatriska saslimšana ir Covid-19 riska faktors, nonāca arī ASV veikta pētījuma autori, turklāt tas tika konsatēts vienlīdz lielā mērā visās vecuma un dzimuma kategorijās un neatkarīgi no fizisko riska faktoru esamības.