VID nodod kriminālvajāšanai personu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidrots, ka laika periodā no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada oktobrim persona, būdama valdes loceklis divos uzņēmumos, par sniegtajiem medicīniska rakstura pakalpojumiem saņēma no klientiem maksājumus skaidrā naudā kopsummā vairāk nekā miljona eiro apmērā. Par saņemtajiem maksājumiem netika izsniegti maksājumus apliecinošie dokumenti.

Šie ienākumi tika slēpti, netika uzrādīti uzņēmumu grāmatvedībā un no tiem netika aprēķināti valsts budžetā maksājamie nodokļi. Līdz ar to valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi neaprēķināta un nesamaksāta uzņēmuma ienākuma nodokļa veidā vairāk nekā 162 000 eiro apmērā, kas pēc tam tika legalizēti, mainot to piederību un slēpjot noziedzīgu izcelsmi.