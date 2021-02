Kā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?

Finanšu izlūkošanas dienesta saņemtajos ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem 20% gadījumos ir informācija par jauniešiem vecumā no 14 līdz 30 gadiem. 2020. gadā par 116 minētā vecuma jauniešu darbībām ir ierosināts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, savukārt par 50 jauniešu darbībām ir ierosināti kriminālprocesi par ziņu nesniegšanu par līdzekļu piederību. Tie ir tikai daži skaitļi, kas raksturo to, ka finanšu noziegumos iesaistās vai tiek iesaistīta arī jaunā paaudze.

“Slepenā formula, kā izvairīties no šāda veida krāpšanas mēģinājumiem ir salīdzinoši vienkārša - saprast, ka neviens svešinieks nekad neko nedāvinās tāpat vien. Ja tomēr ir cerība, ka tā notiks, pirms prasītās informācijas nodošanas svešiniekam ieteicams aprunāties ar kādu pieredzes bagātāku personu,” saka Toms Platacis. Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatā ir ļoti svarīgi arī nošķirt “uzķeršanos” uz pikšķerēšanas piedāvājumiem no apzinātas iesaistīšanās finanšu noziegumā. Piemēram, apzināta sava bankas konta uzticēšana draugam vai paziņam ir ierindojama starp apzinātu iesaistīšanos noziedzīgā nodarījumā, kas var radīt tālejošākas sekas arī turpmāk dzīvē. Jauniešus visbiežāk iesaista vienkāršās shēmās – atvērt bankas kontu, tajā saņemto naudu pārskaitīt tālāk vai izņemt to skaidrā naudā un nodot tālāk, kā arī atvērtā bankas konta pieejas datus nodot trešajām personām. Šo shēmu izpildītājus dēvē par “naudas mūļiem”. Par “naudas mūli” (no angļu valodas – “money mule”) tiek uzskatīta persona, kas nezināšanas vai savas labticības dēļ trešajām personām piekrīt sniegt skaidras vai bezskaidras naudas starpnieka pakalpojumus, izmantojot savu bankas kontu un personas datus, tādējādi nodrošinot trešo personu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un slēpjot noziedznieka identitāti.