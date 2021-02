Kāpēc tik daudzi no mums baidās runāt pa telefonu?

Bailes zvanīt pa telefonu jeb telefobija, kad cilvēks izvairās no runāšanas pa telefonu, ir biežāk sastopama to cilvēku vidū, kas cieš no sociālās fobijas (sociālās trauksmes), rakstīts izdevumā "The Conversation".

Tiesa, nepatika un bailes no telefona uzreiz nenozīmē, ka tev ir telefobija, tomēr abi šie faktori var būt savā starpā saistīti. Protams, eksistē ļoti daudzi cilvēki, kuriem nepatīk saņemt vai veikt telefona zvanus, tomēr, ja šīs bailes liek tev just dažus noteiktus simptomus, tad tu, iespējams, ciet no telefobijas.

Dažu telefobijas emocionālo simptomu vidū ir pēc iespējas ilgāka izvairīšanās no telefona zvana veikšanas palielinātas trauksmes dēļ, proti, tiklīdz tu iedomājies par runāšanu pa telefonu, sākas pamatīgs stress un trauksme, kas izpaužas arī sarunas laikā un pēc tās.

Cilvēks satraucas par to, kā izklausīsies, ko teiks, kā atbildēs. Fizisko simptomu vidū varētu būt nelaba dūša, sirdsdarbības paātrināšanās, elpas trūkums, reiboņi un muskuļu spazmas.

Jā tu jūties tieši tā, tad nebēdā – tu neesi tāds viens. 2019. gadā Lielbritānijā tika veikta aptauja biroju darbinieku vidū un atklājās, ka 76% mileniāļu un 40% vecākas paaudzes cilvēku piedzīvo trauksmi, kad zvana viņu telefons. 61% mileniāļu un 42% vecākas paaudzes cilvēku zvanus mēdz pilnībā ignorēt.

Tiesa, ja tu ciet no šāda veida simptomiem, pastāv iespēja, kā situāciju pirms telefona zvana un tā laikā padarīt kaut nedaudz labāku un vieglāku.

Izvairīšanās no telefona zvaniem

Runāšana ar kādu cilvēku pa telefonu var būt biedējoša, jo mūsu komunikācija ir limitēta, proti, mēs varam izmantot tikai savu balsi. Mēs nevaram paļauties uz žestiem, ķermeņa valodu un acu kontaktu. Mēs sākam koncentrēties uz savu balsi, to apzināties, īpaši pievērst uzmanību vārdu izvēlei. Rezultātā rodas palielināts stress un trauksme.

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mēs varam reizēm pat nedēļām un mēnešiem izvairīties no runāšanas pa telefonu. Kādā pētījumā noskaidrojās, ka cilvēki, kuri cieš no sociālās trauksmes, dod priekšroku sarakstei, sakot, ka tā spēj labāk izteikties.

Daži cilvēki izvēlas saraksti, jo tā viņi iegūst pietiekami daudz laika, lai apdomātu sakāmo. Citos gadījumos šie cilvēki pat spēj radīt pilnīgi citu personību, kas asi kontrastē ar to, kādi viņi ir reālajā dzīvē.

Pētījumā arī minēts, ka telefobija ir saistīta ar uztraukumu par to, ko otrs cilvēks domās par runātāju. Izvairoties no tūlītējas reakcijas, kas ir neizbēgama telefona sarunā, cilvēks uzskata saraksti par labāku komunikācijas veidu, nebaidoties no atraidījuma vai nevēlama priekšstata.