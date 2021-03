Vai elektroauto ir labāki mūsu planētai?

Tomēr bateriju ražošana ir tikai viena elektromobiļa dzīves cikla daļa. 2014. gada pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, tika aplūkots pilns elektromobiļa dzīves cikls, sākot no metālu iegūšanas, kas vajadzīgs baterijām un beidzot ar elektrības ražošanu, kas vajadzīga, lai elektromobilis spētu kustēties. Pēc tam iegūtā informācija tika salīdzināta ar parastās degvielas automobiļu dzīves ciklu. Pētnieku komanda noskaidroja, ka elektromobiļi, kurus darbina ar elektrību, kas savukārt iegūta ogļu spēkstacijās, patiesībā ir vēl kaitīgāki videi nekā parastie degvielas automobiļi.