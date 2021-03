Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība: Covid-19 trešais vilnis jau ir klāt

Alīda Vāne ReTV Ziņām pauž pārliecību, ka jau tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmums par slimnīcas tālāko darbu: “Ir jāsaprot, ka ir tikai divi scenāriji – vai nu jūs vedīs slimus ļoti tālu no mājām ar Covid-19, vai arī visu mūsu slimnīcu aiztaisīs ciet un tā tad būs Covid slimnīca, bet tad pārējos slimniekus ārstēt reģionā nevarēs.”

Slimnīcas pārstāve arī aicina visus ievērot maksimālu piesardzību, jo viņa pati savulaik nav bijusi piekritēja “biedēt sabiedrību”, bet tagad, redzot reālo situāciju ar lipīgākā paveida izplatīšanos reģionā, saka: “Aicinu visus iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību, tā kā mēs to darījām pavasarī. Reāli ne ar vienu netikties, nekur neiet. Ja mēs ejam uz veikalu, liekam divas maskas, tātad ne tikai aizsargājam citus, bet aizsargājam arī sevi. To vīrusu nevar apturēt ne valdība, ne domes priekšsēdētāji, ne ziņu sižeti, ne es, ne ārsti. To var apturēt tikai un vienīgi katrs darbinieks savā darba vietā, katrs cilvēks savā mājā.”