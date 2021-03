Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” paplašinās un uzņem trīs jaunus biedrus

“Latvijas Mediju ētikas padomes” biedri pārstāv visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Šobrīd biedrībā apvienojušies 30 biedri – Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, SIA “LETA”, AS “Cits Medijs”, SIA “Novadu ziņas”, AS “Latvijas Mediji”, AS “DELFI”, VSIA “Latvijas Televīzija”, VSIA “Latvijas Radio”, SIA “Firma Zemgale”, SIA “ŽURNĀLS SANTA”, SIA “Cēsu Druva”, SIA “Reģionu Mediji”, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, SIA “Stockholm School of Economics in Riga”, SIA “TVNET GRUPA”, SIA “All Media Latvia”, SIA “Cēsu Druva”, SIA “BAUSKAS DZĪVE”, SIA “Staburags”, SIA “JAUNAIS KURZEMNIEKS”, SIA “VALMIERAS.TV”, SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA”, SIA “RED DOT MEDIA”, AS “TV LATVIJA”, SIA “LA.LV”, AS “SUPERF M” un SIA “4. VARA”.