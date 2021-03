NRA raksts maldina; senu lietu glabāšana nav kļuvusi bīstama

NRA raksts rada maldinošu iespaidu, ka likumā nav noteikta skaidra aizsargājamo senlietu definīcija. Tas vēsta, ka pie objektiem, kuru glabāšana nu it kā ir kļuvusi par noziegumu, var piederēt neiedomājami plašs priekšmetu klāsts – sākot ar arheoloģiskām senlietām, kas datējamas ar 17.gadsimtu, līdz simt gadu vecām grāmatām, mākslas un antikvāriem priekšmetiem.

Taču likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 7. pants, uz ko norāda arī Krimināllikuma grozījumu anotācija , skaidri nosaka, ka valstij pieder un publisko muzeju glabāšanā ir “Arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu līdz 17. gadsimtam ieskaitot).” Tur arī piebilsts, ka tas neattiecas uz senlietām, kuras persona noteiktā laikā un kārtībā ir deklarējusi NKMP un pierādījusi to likumīgu izcelsmi.

Tātad Krimināllikumā noteiktā atbildība attiecas nevis uz visām senām lietām, kā secināms no raksta, bet tām, kas atrastas arheoloģiskās senvietās. To, ka runa ir par tā saukto mantraču izlaupīto, Re:Check apstiprināja arī NKMP Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs Jānis Asaris. “Tas nekādā ziņā nav saistīts ar tādiem objektiem, kas ir likumīgā īpašumā – vienalga, vai tās ir senas gleznas, mēbeles, trauki, monētas vai daudz kas cits,” viņš saka.

Šogad februārī Krimināllikumā spēkā stājušies grozījumi tikai precizē aizsargājamo objektu, un arī tas izskaidrots likumprojekta anotācijā. Proti, līdz šim Krimināllikums runāja par valstij piederošām senlietām, bet tagad – par “Latvijas Republikas aizsardzībā esošām senlietām, kas neatrodas muzeja krājumā”. Izmaiņas bijušas nepieciešamas, lai nodrošinātu to senlietu aizsardzību, par kurām vēl nav pieņemts lēmums par to kultūrvēsturisko vērtību. Jānorāda, ka Kultūras pieminekļu aizsardzības likums jau līdz šim noteicis, ka valsts aizsardzībā atrodas ne tikai jau zināmas senvietas, bet arī jaunatklāti objekti, “kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas”, līdz brīdim, kad tiek izlemts, vai tos iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.