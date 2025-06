Saulīte vairs nav pārliecināta, vai tiešām jāatkāpjas

"Es nebiju gatava, ka komisijā izskanēs šādi pārmetumi tam, ka es uzvedos bezatbildīgi, jo es atkāpjos no amata, tas nebūtu atbildīgi no manas puses neieklausīties šajā ziņā," teica Saulīte.

Viņa arī teica, ka vēlāk arī ziņos par to, vai atkāpsies no amata. Vienlaikus viņa norādīja, ka pašlaik notiek politiskas spēles, kurās neviens nevarot pamatot to, kāpēc viņai būtu amats jāpamet.