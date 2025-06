Salīdzinot ar citiem produktiem, vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir viens no augstākajiem viltojumu rādītājiem. To pārdošanas apjoma zaudējumi Eiropas Savienībā (ES) sasniedz 2,289 miljardus eiro gadā, bet zaudēto darba vietu skaits - teju 5700. Savukārt nodokļu zaudējumi no šiem produktiem sasniedz 2,068 miljonus eiro.