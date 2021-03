Latvijā īstenos jaunu pieeju ceļu satiksmes drošības uzlabošanai

“Balstoties uz iepriekšējos gados veiktā darba rezultātu analīzi, šogad plānots virzīt vidējā ātruma kontroles ieviešanu kā vienu no galvenajām ceļu satiksmes drošības aktivitātēm. Vēlos uzsvērt, ka ceļu satiksmes drošības uzlabošanā neatsverama ir visu dalībnieku aktīva iesaiste un pareiza attieksme pret drošību. Tāpēc turpināsim satiksmes drošības projektus uz Latvijas valsts ceļiem. Pērn dažādiem infrastruktūras uz labojumiem novirzīti aptuveni 8 miljoni eiro, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekšējos gados. Tikpat svarīgi ir turpināt sabiedrības izglītošanu, jo ceļu satiksmes drošību tiešā mērā ietekmē arī satiksmes dalībnieka atbildīga rīcība un satiksmē esošo transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis,” saka Jānis Butāns.

Eiropas Savienības projekta par ceļu satiksmes drošības veiktspējas indikatoru statistikas datu ievākšanu un analīzi mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm apkopot un iesniegt vienotus ziņojumus par ceļu satiksmes drošības būtiskajiem veiktspējas indikatoriem (Key performance indicators for road safety). Projekta ietvaros dalībvalstu atbildīgajām institūcijām, tostarp Satiksmes ministrijai un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tiks nodrošināts atbalsts statistikas datu par ceļu satiksmes drošību ievākšanā, apkopošanā un analīzes veikšanā.

Eiropas Savienības kontekstā Latvija ceļu satiksmes drošības ziņā ievērojami atpaliek no citām valstīm un, lai būtiski uzlabotu ceļu satiksmes drošību un izstrādātu un ieviestu efektīvu ceļu satiksmes drošības politiku Latvijā, ir jābūt skaidai izpratnei par reālo situāciju un faktoriem, kas šo situāciju ietekmē. Vienotie galvenie ceļu satiksmes drošības indikatori, ko Eiropas Komisija ir izstrādājusi sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem, kalpos par pamatu ceļu satiksmes drošības politikas veidošanai Latvijā.

Vienotu ceļu satiksmes drošības indikatoru statistikas datu ieviešana un ziņošana par tiem ir daļa no Eiropas Komisijas Ceļu satiksmes drošības politikas pamatnostādnēm 2021.- 2030. gadam un Stratēģiskā rīcības plāna ceļu satiksmes drošībai (European Commission’s Road Safety Policy Framework 2021-2030 and Strategic Action Plan on Road Safety).