Konference par Eiropas nākotni - uzvedums ar paredzamām beigām?

Nenoliedzami diskusija par ES turpmāko virzienu ir aktuāla, ņemot vērā iekšējos un ārējos izaicinājumus. Klimata pārmaiņas un nepieciešamība tās steidzami risināt, novecojošas sabiedrības, konkurētspējas trūkums daudzās jomās un ar vienotās valūtas projektu saistītie nepabeigtie darbi ir tikai dažas no tēmām, kuras nepieciešams debatēt. Tikmēr Covid-19 un saistītie ekonomiskie, sociālie un pat politiskie aspekti vēl vairāk raisa jautājumus par to, kāda ES izskatīsies un kādai tai vajadzētu izskatīties gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā.

Lai arī sākotnēji Konferenci bija plānots sākt jau pagājušajā Eiropas dienā — 9. maijā —, pandēmijas uzliesmojums apvienojumā ar institucionālajām nesaskaņām ir rezultējies krietnā aizkavē. Pirmais strupceļš radās jau 2020. gada sākumā, kad Eiropas Parlaments nozīmēja liberāli Giju Verhovstatu kā savu izvēli Konferences prezidentam. Cita starpā pret to — ne bez pamata, ņemot vērā kunga federālistisko redzējumu par Eiropu — iebilda virkne dalībvalstu. Lai samierinātu dažādās puses, panāktais kompromiss paredz ne tikai Parlamenta, bet arī Komisijas un Padomes priekšsēdētāju trio Konferences vadītāju krēslos. Tomēr papildus tam būs arī izpildvalde, kas savukārt sastāvēs no trim pārstāvjiem un četriem novērotājiem no katras iepriekš piesauktās ES institūcijas.