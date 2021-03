JRT būvlaukumā atrasta laika kapsula ar 19.gadsimta vēstures liecībām

"Mēs uzreiz reaģējām uz jaunatklājumu un veicām pirmatnējo apsekošanu. Tā kā kapsulā ir papīra izstrādājumi un tiem noteikti ir vairāk nekā 100 gadu, tad veicām apskati tikai no ārpuses. Lai artefaktus izceltu no metāla kārbas, uzreiz tika pieaicināta profesionāla papīra, rokrakstu un poligrāfijas restauratore Dace Dubrovska - to ieteica mūsu Restaurācijas daļa. Kad artefakti būs izņemti, tiks lemts par to restaurāciju un turpmāko statusu," pavēstīja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģiona galvenā inspektore Ināra Bula.