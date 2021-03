Vadošie darbinieki neplāno pamest Vakcinācijas biroju pēc tā pievienošanas NVD

Viņa akcentēja, ka septiņu nedēļu laikā ir paveikts daudz - sākta vakcinācija vismaz 70 gadus vecu senioru grupā, izstrādāts process izbraukuma vakcinācijai mājās un iedzīvotāju ar hroniskām slimībām vakcinācijai, izstrādāti priekšdarbi IT sistēmas izveidei, ieguldīts daudz darba iedzīvotāju informēšanā un, pats svarīgākais, ielikti pamati masu vakcinācijas centru izveidei Latvijas pašvaldībās. "Nekas no šī nebija paveikts 22.janvārī, kad sākām darbu," teica biroja vadītāja.

projekta veiksmīgai norisei ir un būs svarīga sabiedrības uzticēšanās un atbalsts tiem, kas to dara.

Komunikācijas koordinatore Ieva Stūre darbu birojā plāno turpināt , norādot, ka patlaban arī nav izskanējusi informācija par citu darbinieku aiziešanu no biroja.

Labsvīrs norādīja, ka patlaban no komentāra, kas saistīts par biroja likvidēšanu kā Veselības ministrijas struktūrvienību un integrēšanu NVD, viņš pagaidām atturēsies. Taču piebilda, ka līdz ar izmaiņām birojā alga nebūs noteicošais faktors.

Labsvīrs iepriekš vadījis NVD, īstenojis valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, kā arī pilnveidojis valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojuma grozu. Par nodomu atstāt NVD direktora amatu Labsvīrs paziņoja 2020.gada vasaras sākumā, atzīstot, ka viens no iemesliem, kāpēc nolēmis pamest amatu NVD, bijis publiski paustie pārmetumi par medicīnas masku piegādi jeb, pēc viņa vārdiem, "masku emocionālais terors". Labsvīrs toreiz žurnālistiem skaidroja, ka nostrādājis dienestā divus gadus un vairs neredz sevi valsts pārvaldē pēc pieciem gadiem. Viņa ieņemtais amats neesot bijusi medusmaize, turklāt "jābūt gataviem uzbrukumiem un zināmai emocionālai spriedzei". No Labsvīra teiktā izrietēja, ka viņš grib turpināt izglītoties, bet nevar to savienot ar darbu NVD.