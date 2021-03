Norvēģu un vācu zinātnieki trombu veidošanos skaidro ar autoimūnu reakciju

„Divas medicīnas pētnieku grupas no Norvēģijas un Vācijas viena no otras neatkarīgi atklāja, ka vakcīna var izraisīt autoimūno reakciju, kas noved pie asins sarecēšanas smadzenēs, un var izskaidrot atsevišķus šādus gadījumus Eiropā pēdējo nedēļu laikā,” raksta avīze.

Greifsvaldes Universitātes mediķi kopā ar Paula Ērliha institūta (PEI) pētniekiem pārbaudīja vairākus asins paraugus no cietušajiem, kuriem pēc vakcinācijas ar AstraZeneca bija diagnosticēta tromboze.

Saskaņā ar statistikas datiem, vidēji sabiedrībā ir vērojami 2 - 5 šādu smadzeņu vēnu trombožu gadījumi uz vienu miljonu iedzīvotāju gadā. Fakts, ka tie novēroti tieši sievietēm vecumā no 20 līdz 50 gadiem, vēl nenozīmē, ka tieši šī iedzīvotāju grupa ir vairāk pakļauta riskam, tā telekompānijai ZDF uzsvēris SPD medicīnas eksperts Karls Lauterbahs. Viņš norāda, ka tieši gados jaunas sievietes ir vairāk pārstāvētas tajās sociālajās grupās, kurām pēdējo 5 nedēļu laikā AstraZeneca vakcīna bija vairāk pieejama, jo tieši sieviešu ir vairāk skolotāju, bērnudārzu audzinātāju un medicīnas darbinieku vidū.

EZA vadītāja Emera Kuka preses konferencē paziņoja, ka „komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus”.