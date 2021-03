Pirmie iespaidi: Jeep Gladiator Overland

Mazliet izklausās pēc pasakas, taču tāds ir šis laiks - izaicinājumu un dažādu nepierastu situāciju ir tik daudz, ka mazliet romantikas, atslēgšanās no ikdienas ir tieši tas, kas vajadzīgs.

Jeep Gladiator ir automobilis, kurš no realitātes ļauj izkāpt jau ar pirmo saskatīšanos, pirmo pieskārienu, motora pirmo apgriezienu.

Ja vien neesi kāds Dalasas Mavericks basketbolists ar 6 uz muguras, nāksies vien likt kāju uz pakāpiena un caur to iekrist plašā ādas sēdeklī. Patiesībā tikai nedaudz jāpavingrinās, sev jāatklāj, ka rokturis iekšpusē pie priekšējā jumta balsta nav pieskrūvēts tikai smukuma pēc, un tu jau iesēdies mašīnā tā, it kā iepriekš to vien būtu darījis. Pie tam pirms apsēšanās vēl var izslieties stalti un augstu virs jumta, lai pārlūkotu apkārtni. Ne jau kurā katrā auto tas ir iespējams - uzkāpt kā skatu tornī.